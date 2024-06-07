Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop celebrano Giacomo Matteotti

REGGIO EMILIA – Coop Alleanza 3.0, insieme a Librerie.coop, celebra la figura di Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario e coraggioso avversario del fascismo, coerentemente con i valori di democrazia e libertà che le sono propri. Nella giornata di lunedì 10 giugno, a cento anni dall’omicidio di Giacomo Matteotti per mano squadrista, Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop trasmetteranno attraverso Radio Coop alcuni stralci del discorso pronunciato il 30 maggio del 1924 alla Camera dei deputati, in cui denunciava le violenze dei fascisti.

Nella sua appassionata denuncia in difesa della libertà, che gli costò il martirio, Giacomo Matteotti sostenne anche: “Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni”.

Queste e altre parole di Giacomo Matteotti risuoneranno ancora negli oltre 350 negozi della Cooperativa – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – e nelle oltre 80 librerie della catena Librerie.coop. E nei negozi di Librerie.coop sarà anche disponibile una selezione di titoli riguardanti la figura di Giacomo Matteotti, segnalati anche con i suggerimenti tematici a cura dei librai.

L’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 ha ricevuto il patrocinio del “Comitato Polesano per le Celebrazioni di Matteotti 1924/2024”.

Anche la Casa Museo Giacomo Matteotti celebra Giacomo Matteotti, nella centesima ricorrenza del delitto, con un rinnovato percorso narrativo e allestitivo a Fratta Polesine (Ro), luogo natìo del martire della democrazia. Da domani, 8 giugno, la Casa Museo Giacomo Matteotti riaprirà dunque al pubblico: lo spazio interno ed esterno, con il suo splendido giardino, diventano luogo di riflessione sulla figura emblematica di Giacomo Matteotti, indiscusso protagonista dell’antifascismo, e di riflessione sulla storia passata e presente del nostro Paese.

La curatela del nuovo allestimento è stata affidata al professore Luca Molinari e al suo studio, con la supervisione scientifica del professore Gianpaolo Romanato, con il desiderio di una narrazione forte dal linguaggio contemporaneo degno di un’eredità importante. L’iniziativa, inserita nel contesto delle celebrazioni, è promossa e sostenuta dalla Fondazione Cariparo, in collaborazione con il Comune di Fratta Polesine e l’Accademia dei Concordi di Rovigo.

Info su www.casamuseogiacomomatteotti.it

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